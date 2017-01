"The Voice" : MB14 va sortir son premier album

En mai dernier, MB14 était en finale de la saison 5 de The Voice face au vainqueur Slimane, obtenant 24% des votes du public. Le candidat de Mika avait impressionné tout le monde pendant la compétition avec une maitrise parfaite de sa voix et des interprétations puissantes et originales de tubes comme "Take me to Church" d'Hozier ou "Bohemian Rhapsody" de Queen.