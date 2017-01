"This Is What You Came For" de Calvin Harris et Rihanna transformé en tube des années 80

A quoi aurait ressemblé le titre This is What You Came For de Calvin Harris et Rihanna s’il était sorti dans les années 80 ? Personne ne se pose la question mais un internaute, Saint Laurent, a la réponse. Le YouTubeur a remixé le tube de 2016 façon ballade eighties et le résultat est plus que bluffant. La vidéo a été postée fin 2016 mais ce n’est que six jours après qu’elle commence à faire le buzz. Et pour cause.





L’internaute a pensé à tout : les synthés rétro, des solos de saxophones et même le clip a été revisité avec un filtre Pal Secam et toute l’esthétique propre à cette décennie si kitsch. Tout est fait pour faire croire à un titre des années 80. Pour certains internautes, le remix est même "meilleur que la chanson originale". La chanson est pourtant déjà un tube en elle-même et fait même partie des clips les plus visionnés sur YouTube en 2016 avec plus d’un milliard de vues.