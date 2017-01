U2 : À cause de l'élection de Donald Trump, le groupe a repoussé la sortie de son album

Les fans de U2 doivent prendre leur mal en patience. Alors que "Songs of Experience", leur nouvel album, devrait déjà tourner en boucle dans leur playlist, c'est finalement dans le courant de l'année 2017 qu'ils pourront écouter les nouvelles chanson du groupe. Dans une interview accordée au magazine Rolling Stones, Bono et The Edge ont expliqué que l'élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis en novembre dernier a tout changé pour eux.





The Edge explique notamment que "l'élection est arrivée, et le monde a changé". Ajoutant : "Nous devions nous donner du temps pour bien réfléchir à ce disque, par rapport au contexte du moment. Il a été écrit à 80% avant 2016, et tout le reste plus tôt dans l’année. Et je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que le monde a, depuis, bien changé."