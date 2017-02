U2 poursuivi pour plagiat par un guitariste britannique

Si U2 bosse actuellement sur "Songs Of Experience", son prochain album qui devrait sortir dans les prochains mois, c'est une de leur ancienne chanson qui fait l'actualité. Le groupe emmené par Bono est accusé d'avoir utilisé des éléments d'une musique du guitariste britannique Paul Rose, pour les intégrer dans leur titre "The Fly", morceau de l'album "Achtung Baby", sorti en 1991. Une plainte a été déposée ce lundi 27 février, devant un tribunal fédéral de Manhattan.





Selon l'artiste, le groupe mondialement connu a volé des parties de son morceau "Nae Slappin" après l'avoir entendu en 1989 et après avoir signé un contrat avec la société d'édition musicale, Island Records. Paul Rose demande a être crédité pour "The Fly", 5 millions de dollars de dommages et intérêts, et le remboursement de ses frais légaux. Contacté par le Mirror, le groupe n'a pas souhaité commenter l'accusation.