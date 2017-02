Victoires de la musique : Jain, Broken Back, Kungs...nos coups de cœur de l’année

C'est probablement l'un des plus beaux albums français de 2016. Le dernier Opus de La Femme, Mystère, sorti en septembre 2016, est nommé dans la catégorie Album Rock aux côtés de Louise Attaque et Mickey 3D. Dans cet album foisonnant, le groupe confirme son goût pour le mélange des genres et son inventivité en s'amusant à brouiller les pistes musicales. Ces enfants de la génération internet, allergiques aux chapelles musicales et rêvant de carrière internationale, ne se soucient guère des formats pop - le titre Vagues dure plus de 13 minutes. "On est allé explorer d'autres styles, du côté du folk français médiéval des années 60 pour 'Le vide est ton nouveau prénom' ou des musiques orientales pour 'Psyzook'... Le but, c'est de ne pas avoir de barrières", expliquait le groupe à l'AFP en août dernier.