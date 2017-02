Qui est Jain, la favorite des Victoires de la musique 2017 ?

Après avoir vendu plus de 200.000 exemplaires de son album Zanaka en 2016, Jain part aujourd'hui à la conquête des Etats-Unis. La demoiselle s'est produite dans le "Late Show" de Stephen Colbert sur la chaîne américaine CBS. Accompagnée de huit choristes du Manhattan Girls Chorus elle a interprété une version réussie de son tube "Come". Elle marche ainsi sur les traces de Stromae et Christine and the Queens, conviés tous les deux dans plusieurs late-show américains. Pas mal, non ?