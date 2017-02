Renaud aux Victoires de la musique 2017 : chronique d’un retour gagnant

Déjà lauréat de trois Victoires (meilleur album de musiques traditionnelles pour Renaud cante el' Nord en 2001, meilleur artiste masculin et meilleur chanson deux ans plus tard pour Manhattan-Kaboul en duo avec Axelle Red), Renaud est un concurrent redoutable. Avec 730.000 exemplaires de son opus "Renaud" vendus (d'après le classement publié par le Syndicat National de l’Edition Phonographique), il s'est hissé au premier rang du classement des 200 meilleures ventes d’albums de 2016. Ce qui en fait l’artiste le plus populaire de l'année devant Céline Dion, les Kids United et M. Pokora.