VIDÉO – Bodyguard, le musical : on a rencontré les successeurs de Whitney Houston et Kevin Costner

"Quand j'étais jeune, je monopolisais la télévision - parce qu'à l'époque on ne pouvait pas aller écouter les chansons sur YouTube - et je forçais les gens à écouter jusqu'à ce que "I Will Always Love You" passe. Et quand ça passait, j'étais scotchée, j'écoutais. Mon oncle disait : 'C'est bon, ça a joué, on change de chaîne !' et je lui répondais : 'mais non arrête, ça va rejouer. Qu'est-ce que tu fais ?'", se souvient-elle pour LCI.