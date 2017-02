VIDÉO - Brit Awards 2017 : l’hommage à David Bowie, la revanche de Beyoncé

Les Brit Awards ont aussi été l’occasion pour Beyoncé d’oublier la déception des Grammy Awards -où elle avait dû se contenter de trophées accessoires- en remportant le prix d’"artiste féminine internationale de l'année" devant sa sœur Solange, Rihanna, Sia et la Frenchy Christine and the Queens. Queen Bey n’avait pas fait le déplacement, contrairement à Katy Perry.





Comme aux Grammy il y a dix jours, cette dernière a profité de son passage sur scène pour tacler violemment Donald Trump et Theresa May en faisant danser… les squelettes du président américain et de la Première ministre britannique.