VIDÉO - Il écoute quoi Broken Back, la nouvelle sensation folk française

Bon Iver et son "Skinny Love" l'ont poussé à prendre la guitare. "J'ai commencé avec ce titre-là pour faire mes armes, en tant que producteur également. Je me suis formé sur Internet avec une petite guitare trois-quart et ça a été un des premiers morceaux que j'ai appris à jouer", dit-il. Il fait la fête sur "Mambo number five" de Lou Bega et a dansé son premier slow sur un titre culte pourtant pas de son époque. "On l'entendait quand même dans les boum party des gens qui sont nés en 1990", nous assure-t-il. Et puis il y a Beck, dont il admire l'écriture. "J'aurais aimé pouvoir être le père de ce titre mais malheureusement ce n'est pas moi qui ai eu ce génie-là", lâche-t-il à propos de la chanson "Walls". Son "Halcyon Birds", qui trotte dans toutes les têtes, n'est pas pourtant pas mal du tout.