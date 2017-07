VIDEO - Chirac, Sarkozy, Hollande : avant Macron, ils ont tous reçu Bono à l'Elysée

En 2007, Bono fait la rencontre de Nicolas Sarkozy en marge d’un sommet du G8 à Heilingendamm en Allemagne. Ils se recroisent ensuite à New York avant un visite plus officielle à l’Elysée en janvier 2008 ? "Il est le premier homme politique, certainement le premier chef d'Etat, à m'avoir donné la permission de, je le cite, le 'torturer'", au sujet de la dette du continent africain et de l’aide aux pays pour les pays en développement", racontera le chanteur.