Logo des Rolling Stones : "Beaucoup pensent que la bouche est celle de Mick Jagger, c'est faux", nous confie son auteur

LCI : Comment êtes-vous devenu l'auteur de l'un des logos les plus célèbres du monde ?

John Pasche : Ma relation avec Mick Jagger a débuté en 1970 quand j'étais encore étudiant au Royal College of Art de Londres. Cette année-là, les Rolling Stones partaient en tournée européenne et cherchaient à illustrer leur affiche. Le manager du groupe a été envoyé dans plusieurs écoles d'art, dont la mienne, pour choisir un étudiant qui ferait ce visuel, et je fus l'heureux élu. A cette époque, mon travail s'inspirait beaucoup du Pop Art. J'ai eu deux semaines pour trouver le design de l'affiche, et quand Mick Jagger a vu le résultat la première fois, il n'a pas été convaincu. Je me suis dit : "Oh mon dieu, c'est mon premier job et je ne suis pas à la hauteur". Mais heureusement à la deuxième esquisse, ce fut OK.