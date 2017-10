VIDÉO - Corona, Masterboy, Ice Mc, Gala... Et si l'Eurodance revenait à la mode ?

Pour les plus boutonneux d’entre nous, les années 90 ont été marquées par 20 Fingers, un groupe de hard house voulant prouver au plus grand nombre qu'il était possible de faire passer l’acné autrement qu'avec du Biactol. C’était le groupe le plus "sexe" de tous les groupes d’Eurodance. Les paroles de leurs tubes Short Dick Man, Lick It ou Sex Machine étaient disséquées par tous les ados de Paris, de banlieue et de province, ricanant comme des mômes (à l’époque, le LOL n’existait pas).





Short Dick Man avait heurté les oreilles chastes en son temps. Le titre était même parfois modifié lors des passages du clip sur M6 et de diffusions radio passant de Short Dick Man à Short Short Man. On se souviendra longtemps de sa chanteuse un peu rasoir et génialement vulgaire baptisée Gilette qui, sur scène, était incapable de chanter le même refrain en playback.