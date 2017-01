VIDÉO - Daft Punk, 20 ans après "Homework", bientôt de retour sur scène ?

Depuis longtemps, Daft Punk et le septième art font des rimes amoureuses. Beaucoup de leurs influences cinématographiques sont déjà visibles à l'œil nu dans certains de leurs clips (ambiance d’absurde à la Scorsese dans Da Funk, remake de La tour Infernale dans Burnin) de la même façon que certains procédés virtuoses (la construction proche de L’île aux fleurs, de Jorge Furtado dans le clip Revolution 909). Après avoir participé à la divine odyssée musicale Interstella 5555 qui pouvait être vue comme une déclinaison du Phantom of the paradise, de Brian de Palma, sublimée par les traits de leur héros Leiji Matsumoto (Albator), les Daft Punk, en pleine space odyssey, ont continué à prendre au dépourvu, notamment en 2007, avec Electroma, un premier long métrage assez dément où deux cyborgs cherchent leur moi intérieur dans le désert américain.





Encore aujourd’hui, Thomas Bangalter et Guy-Manuel De Homem-Christo restent influencés par le pop-art d’Andy Warhol et la musique de Led Zeppelin - des artistes qui, selon Bangalter, «savaient construire un univers esthétique autour d’une forme artistique» - ont sorti des albums studio mémorables (Homework, Discovery, Human after all ou encore le dernier Random Access Memory) qui ont largement contribué à leur réputation french touch.