VIDÉO - Version métal, dodo où à la sauce Donald Trump : on a trouvé le meilleur du pire des reprises du tube Despacito

Certaines reprises ne sont pas forcément agréables à écouter mais très drôles, comme le montage des discours de Donald Trump ou encore les trois amis italiens dans leur voiture. La plus drôle est sans doute cette femme qui a filmé son mari pendant son sommeil et qui a réussi à recomposer le tube planétaire avec ses ronflements... A noter également la version française chantée par Sara'h dont la traduction nous dévoile la profondeur (ou non) des paroles... On vous laisse juge !