VIDÉO - Eurovision 2017 : finalement, la chanson d'Alma "Requiem" prévue en français a été remixée... avec de l'anglais

"On pense mettre de l’anglais dans notre chanson parce qu’il faut séduire le plus grand nombre de monde possible. Ce ne sont pas les Français qui votent, mais les étrangers. Si les gens peuvent s’identifier, comprendre le thème et chanter au-dessus des paroles, c’est mieux pour nous". Il a quelques semaines, la chanteuse Alma, choisie pour représenter la France lors de la compétition, se confiait au micro de LCI. Voilà qu'aujourd'hui, samedi 11 mars, le titre remixé a été rendu public sur toutes les plateformes internet.