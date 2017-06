VIDÉO - Frank Ocean, Michel Delpech et Amy Winehouse : le pop quiz très éclectique de Benjamin Biolay

"J'ai zéro chanson dans la tête en ce moment. Vraiment pas". Benjamin Biolay sort tout juste de scène. Quarante-cinq minutes de concert dans l'ambiance à la fois moite et survoltée d'un entrepôt de lunettier du VIIe arrondissement de Lyon. C'est là qu'il s'est produit, samedi 17 juin, dans le cadre du My Deezer Festival, organisé par la plateforme de streaming musicale made in France. En coulisses, il troque son micro pour l'un des nôtres et se prête volontiers à notre pop quiz, les yeux légèrement éblouis par l'énorme spot qui éclaire la pièce à la nuit tombée.