VIDEO - Gauvain Sers, qui est ce Français devant Katy Perry dans le top des ventes de disques ?

Son Prénom le prédisposait à la réussite. Dans la légende, Gauvain est le meilleur des Chevaliers de la Table ronde. Il est fort, intelligent et courtois. Son premier album, intitulé "Pourvu" est sorti le 9 juin dernier et il connait déjà un certain succès. De quoi même le placer en tête des ventes d'album pendant deux semaines devant des mastodontes comme Katy Perry ou M.





A 27 ans, l'ancien étudiant en école d'ingénieur assume son choix de folk guitare-voix. C'est avec cette guitare toute simple qu'il assure les premières parties de Renaud en tournée cet été. "Le nouveau Renaud". Il en a la poésie la douceur mais aussi la colère. Cocktail gagnant.