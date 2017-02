VIDÉO - Grammy Awards 2017 : trois ans après, les Daft Punk réapparaissent sur scène

Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, sous leur casque, leur costume et leur cape noirs, ont rejoint l'artiste sur scène en sortant d'une grande forteresse blanche. Le trio a enflammé la soirée, entouré d'un décor de glace, en interprétant "Starboy" et "I Feel It Coming", les deux titres de "Starboy", le nouvel album de The Weeknd, pour lesquels le groupe électro français a collaboré.





Petite déception tout de même, nos deux frenchies se sont contenter de répéter à la note près les versions de l'album - sorti en novembre dernier - sans partir dans de grandes envolées électroniques. Ils gardent peut-être leurs forces pour un futur album, quelques années après "Random Access Memories", sorti en 2013. Un disque qui leur a permis de remporter cinq Grammy Awards en 2014.