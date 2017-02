VIDÉO - Grammy Awards : Beyoncé montre fièrement sa grossesse dans un show spectaculaire

Plus qu’une mise en scène spectaculaire, une ode à la maternité. Dimanche 12 février, lors de la cérémonie des Grammy Awards, Beyoncé a dévoilé pour la première fois devant les caméras son ventre de future maman : la chanteuse a annoncé il y a quinze jours qu’elle attendait des jumeaux avec son mari, le rappeur Jay Z.





Accueillie par une ovation debout, dans le théâtre du Staples Center de Los Angeles, Beyoncé est d’abord apparue de profil, en petite tenue, dans une vidéo où elle ne porte qu’un bikini en chaînes dorées. Vêtue d'une robe dorée et brodée de strass, les cheveux ornés d'une coiffe dorée et parée d'un collier évoquant des bijoux tribaux, elle a ensuite entonné "Love Drought" et "Sandcastles" avec une aura de déesse africaine, entourée de danseuses en robes de vestales.