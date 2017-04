"Interpassion" : découvrez le nouveau clip entraînant et coloré de Yelle

Le clip Je veux te voir avait lancé la carrière de la chanteuse électro-pop en 2005. Depuis, trois albums sont sortis, et si le quatrième n’est pas prévu pour cette année, Yelle a présenté dimanche son nouveau clip, Interpassion.





Toujours aussi entraînant et coloré, ce clip parle d’amour, de communion et de solidarité tout en se voulant ludique et fantaisiste. "On avait envie d’exprimer quelque chose de divertissant et de léger, un peu comme les paroles qui parlent d’amour entre les peuples. On trouvait que le gymnase ça faisait sens avec cette idée de jouer", explique la chanteuse, de son vrai nom Julie Budet.