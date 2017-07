VIDEO - "Jésus est mort sur la croix pour mes péchés" : quand Justin Bieber se la joue mystique

Jésus Christ a-t-il eu raison de la carrière musicale de Justin Bieber ? A en croire le site people TMZ, si le chanteur canadien a écourté sa tournée mondiale, c’est pour se rapprocher de Dieu. Et plus particulièrement du pasteur pentecôtiste Carl Lentz, figure de la Hilssong Church de New York, qui a baptisé l’interprète de "Baby" et "Sorry" en 2014.





Interrogé dans les rues de Beverly Hills ce mardi, la star de la pop a démenti tout lien entre sa décision et sa spiritualité, invoquant une immense fatigue après deux années intensives sur la route, en soutien de l’album "Purpose", sorti en novembre 2015. Il n’empêche…





Depuis le début de sa carrière, Justin Bieber a régulièrement fait mention de sa foi chrétienne, sur scène comme en interview. "Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et je crois que c’est lui qui m’a mis là où je suis", disait-il en 2012 dans les pages de V Magazine.