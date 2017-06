VIDÉO - Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell en concert sur TF1 : les 3 secrets de jeunesse de ces vieilles canailles

Jacques Dutronc a connu Jonnhy Hallyday quand il avait 12 ans, racontait le musicien en 1988 dans l'émission "Avis de Recherche" (voir la vidéo ci-desus). Et Johnny Hallyday d'ajouter : "On se connait de la Trinité, il y a très longtemps. Moi j'étais de la bande des blousons noirs, des voyous et lui c'était un garçon très discret, c'est-à-dire qu'il passait devant la trinité et il rentrait chez lui. On s'est vraiment connu au Golf-Drouot (la première discothèque rock de Paris, ndlr) et je l'ai surtout découvert quand il était guitariste du groupe El Toro et les Cyclones. On se voyait souvent au Golf. On s'y voyait beaucoup plus souvent qu'à la Trinité."





Et Jacques Dutronc a une drôle d'anectode concernant la discothèque : "C'était à l'époque où il fallait une bagnole de sport pour se rendre au Golf et une fois il est venu en vespa et s'est garé assez loin pour faire croire qu'il avait une voiture", avant que Johnny 'apporte une petite précision : "C'est pas ça, je la garais loin pour la seule raison que c'était... Je devrais pas le dire, mais c'était il y a longtemps... C'était une vespa volée. J'avais piqué une vespa, bon (rires)."