VIDÉO - Justin Timberlake au Super Bowl : le jour où il a choqué l’Amérique puritaine en dénudant Janet Jackson

Le scandale a été tel que même la Cour suprême avait été saisie. Le 1er février 2004, Janet Jackson est chargée de l'animation de la mi-temps du Super Bowl. La chanteuse choisit d'inviter Justin Timberlake, ex-membre du boys band N*SYNC alors en plein boom solo grâce au succès de son album Justified. Tous les deux interprètent "Rock Your Body", tube de Monsieur. Ça groove, ça danse et le public est en transe. Mais drame, alors qu'il lance la phrase "better have you naked by the end of this song"("je ferais mieux de t'avoir nue avant la fin cette chanson"), le jeune homme prend ses paroles un peu trop au pied de la lettre.