VIDÉO - Kendji Girac : retour sur trois ans de tournée à succès

Il a vendu 2,5 millions d'exemplaires de ses deux opus "Kendji" et "Ensemble". Kendji Girac est en tête des charts français et n'est pas prêt de s'arrêter. Le chanteur originaire de Périgueux et révélé dans The Voice, qui a fait son entrée au musée Grévin cette semaine, a achevé sa tournée nationale à l'Accorhotels Arena à Paris vendredi soir. Âgé de seulement 20 ans, l'artiste aux musiques espagnoles et gitanes a su conquérir le public avec ses titres.





S'il a gagné en maturité, Kendji a aussi fait évoluer son style musical. "C'est plus pop, il y a plus de flamenco, c'est plus traditionnel, explique-t-il aux caméras de TF1. Le Flamenco espagnol est dans mes veines depuis tout petit, je ne peux pas le renier." Si les concerts sont terminés, le chanteur ne compte pas s'arrêter là. Il songe aujourd'hui à s'exporter outre-Atlantique. "Bientôt je pense que je vais commencer à découvrir les Etats-Unis et d'autres villes pour agrandir ma culture musicale", ajoute-t-il. C'est par ailleurs dans le pays de l'Oncle Sam qu'il enregistrera son troisième opus.