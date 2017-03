VIDÉO – "Méditerranéennes" sort aujourd'hui : l'interview Pop Quiz de Chimène Badi et Julie Zenatti

Chimène Badi et Julie Zenatti se rappellent des morceaux qui ont bercé leur enfance. Le chemin de la vie de Gérard Lenorman, "c’est ma mère qui me l’avait apprise", confie Chimène Badi, ou encore Adieu monsieur le professeur, d’Hugues Aufray, "lorsque j’étais en primaire, je l’ai chanté lorsque mon instit préféré est parti". De son côté Julie Zenatti était "déjà chelou" et écoutait Mon Dieu de Piaf : "J’avais 8 ans, c’est une des premières chansons que j’ai chantées et elle me touchait. La chanson est un peu triste mais j’ai eu une belle enfance par contre", rassure l’interprète de La vérité. Le jazz a également bercé leur enfance, le père de Chimène écoutait Jethro Tull et son titre phare Locomotive Breath tandis que le père de Julie était fan d’Ella Fiztgerald et son mélancolique Summertime.