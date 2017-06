VIDÉO - "Le cœur n'y était plus" : Beth Ditto évoque la fin de Gossip

"J'ai le sentiment que cela s'est terminé sur une note positive. Si on avait été obligés de sortir un album avant de décider d'arrêter Gossip, je ne sais pas ce que cet album aurait donné. Et je préfère ne pas sortir d'album, plutôt que d'en faire un qui ne nous aurait pas plu", explique la chanteuse.





Elle a alors réuni toutes ces chansons écrites de son côté et en a fait un album, "Fake Sugar". "La seule chose que je sais faire, c'est de la musique, donc je vais continuer à en faire", explique-t-elle. "Au début, je ne voulait pas faire du Gossip sur cet album solo, mais ensuite je me suis dit, 'si c'est ce que les gens veulent entendre, je vais le faire'". Et l'album Fake Sugar ressemble beaucoup à du Gossip, avec en touche personnelle des sonorités sudistes qui la rendent "nostalgiques", lui font penser à son enfance.





Beth Ditto y a glissé quelques expressions idiomatiques comme "Yankee dime", qui veut dire "un baiser" dans son Arkansas natal. Finalement elle ne s'est pas sentie plus libre, mais reconnait que dans un groupe, "on est à la merci de ce que le groupe peut produire ensemble, il y seulement un batteur, un guitariste et une chanteuse". Alors que seule "je peux avoir tous les instruments que je veux".





Beth Ditto sera en concert le 30 juin au festival Garorock et le 7 octobre au Bataclan.