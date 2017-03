VIDÉO - Le rappeur Kery James s'engage : "Le racisme dans la police, ça existe"

D’ordinaire prudent lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le début public, Kery James signait le 17 février dernier une tribune dans les colonnes du Monde afin d’exprimer son indignation suite à l’affaire Théo. "Je veux encore croire que les comportements racistes et déviants ne sont l’affaire que de certains policiers et me refuse à les attribuer à la totalité d’entre eux", écrivait-il notamment. "Je m’y refuse car je n’accepte pas que l’on stigmatise toute la banlieue à cause des agissements d’une minorité."





En concert mardi et mercredi soir, à Paris, le rappeur s’est confié à LCI, alors qu’il vient de dévoiler le clip de "La rue ça fait mal", extrait de l’album Mouhammad Alix, paru en septembre dernier. Une vidéo en noir et blanc dans laquelle il donne la parole aux proches de celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un proche dans des cités trop souvent caricaturées dans les médias.