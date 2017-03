VIDÉO - Les Enfoirés : "Sans Goldman, c’est pas évident, mais on est là pour les Restos du Cœur", confie Matt Pokora

Au programme : Matt Pokora, Garou, Christophe Maé, Patrick Bruel … et un grand absent, Jean-Jacques Goldman, qui après 27 ans de bons et loyaux services, a décidé pour la première fois de prendre du champ "pour souffler un peu". Une absence que ses compagnons ont surmonté pour que la grande aventure perdure. "Ce n’est pas évident d’aborder le spectacle sans lui, mais voilà, on est là pour les Restos du Cœur, confirme M. Pokora. C’est important de prendre nos responsabilités."





Une responsabilité qui se traduit en chiffre : grâce à la vente des billets de spectacle et des produits dérivés, la tournée des Enfoirés assure 15% des recettes des Restos du Coeur. L'achat d'un DVD ou d'un CD couvre ainsi le coût de 17 repas, rappelle l'association qui en a distribué 130 millions en 2016.