VIDÉO - Les Killers et Paul McCartney chantent "Helter Skelter" sur scène pour fêter le Nouvel An

A l’inverse de Mariah Carey, dont la prestation sur Times Square avant-hier était un raté complet, les Killers et Paul McCartney ont brillé sur scène, pour ce Nouvel an 2017. L’ex-Beatles a fait une apparition surprise lors du concert privé que les Killers donnaient à Saint Barthélemy ce 31 décembre.





Les rockeurs de Las Vegas et le showman de Liverpool ont entonné "Helter Skelter", morceau précurseur du heavy metal signé par Lennon et McCartney en 1968, sur l’album blanc des Beatles. Du haut de ses 74 ans, Paul McCartney n’a rien à envier à son camarade des Killers, Brandon Flowers, au niveau du chant : complices, les deux artistes livrent une prestation réussie et habitée. On en redemande !