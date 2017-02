VIDEO - Mais que fait Thierry Henry dans le dernier clip du groupe Texas ?

Texas sera de retour avec un nouvel album le 21 avril prochain. En attendant la sortie de son attendu "Jump on Board", le groupe écossais fait patienter ses fans, notamment avec la sortie du très dansant "Let's work it out". Le clip mis en ligne jeudi, présente un invité surprise : l'ancien international, Thierry Henry.





L'ancien attaquant français fait une apparition (muette) dans le clip, jouant le rôle d'un chauffeur. Il apparaît ainsi au volant d'une très chic Aston Martin, aux côtés de la chanteuse, Sharleen Spiteri. Selon le journal, L'Equipe, le footballeur et l'artiste seraient amis depuis une quinzaine d'années.





Thierry Henry lui aurait même dédié un but en septembre 2002, lorsqu'il jouait sous les couleurs de Manchester City et que la chanteuse venait d'accoucher de sa fille Misty. Les deux amis habiteraient à quelques pas l'un de l'autre à Londres.