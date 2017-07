VIDÉO - Mort de Chester Bennington : Linkin Park en 5 titres incontournables

Il s'est déjà passé 17 ans depuis la sortie du génial "Hybrid Theory", leur premier album. Six autres ont suivi, dont le dernier "One More Light" n'a été publié qu'en mai dernier. Les rockeurs y prennent un tournant beaucoup plus pop qui ont décontenancé les fans de la première heure. Alors bien sûr oui, la discographie est grande et le choix impossible. Mais parmi toutes les pépites pondues par le groupe en presque deux décennies, LCI en a sélectionné cinq. De manière évidemment totalement subjective. Pour ceux qui n'y trouverait pas leur compte, on vous a concoté un pot-pourri en vidéo ci-dessus.