VIDÉO - Mort de Chuck Berry : Bruce Springsteen, Mick Jagger... toutes les stars du rock lui rendent hommage

Mick Jagger des Rolling Stones a déclaré être "si triste d’apprendre la mort de Chuck Berry" : "Je veux le remercier pour toute cette musique qu'il nous a donnée et qui nous inspirait tellement. Il a éclairé nos années d'adolescent, il a donné vie à nos rêves de devenir musiciens et de monter sur scène. Ses paroles ont brillé par dessus tout, et elles éclairaient d'une lumière étrange ce fameux American dream. Chuck, tu étais incroyable et ta musique restera gravée en nous pour toujours".