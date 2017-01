VIDÉO -"No Plan" : des titres posthumes pour célébrer les 70 ans de David Bowie

Décédé il y a un an, le 10 janvier 2016, David Bowie n’a pas eu le temps de dévoiler tous ses derniers enregistrements. En hommage aux 70 ans qu’aurait eu le Thin White Duke, ce 8 janvier, un EP posthume vient d’être mis en ligne. Intitulé No plan, il réunit quatre titres enregistrés durant les sessions de son dernier album, Blackstar.





Si l’on connaît déjà "Lazarus", dernier single de l’artiste, en revanche on découvre trois autres titres, produits par les mêmes musiciens qui ont officié lors de l’enregistrement de Blackstar : "Killing a Little Time", "When I Met You" ainsi que "No Plan". Le titre mélancolique, interprété dans la comédie musicale Lazarus qui se joue actuellement à Londres, s’accompagne d’un clip réalisé par Tom Hingston. Ce dernier avait déjà collaboré avec David Bowie en illustrant les titres "I’d Rather Be High" et "Sue".