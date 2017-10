VIDÉO - On a vu le nouveau spectacle de Pascal Obispo : "Jésus est un personnage ultra-moderne"

Dans un Palais des Sports de Paris bien vide, Christophe Barratier prend la parole, expliquant qu'il peut interrompre le déroulé du filage (répétition en costumes, ndlr) à tout moment pour des corrections mais espère ne pas avoir à le faire. La lumière s'éteint et nous voilà emportés en pleine tempête sur des bruits d'orages. Après un bref rappel historique qui s'impose pour nous situer dans le temps, le sobre décor aux couleurs sable apparaît. Pendant une heure, les tableaux se succèdent au rythme de chansons beaucoup plus mélancoliques que ne pouvaient l'être celles des Dix Commandements, dont la musique était déjà signée Pascal Obispo. Avec des paroles beaucoup plus explicites sur le plan religieux.