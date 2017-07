VIDÉO – Elle écoute quoi Beth Ditto ?

La chanteuse de Gossip a grandi avec six frères et soeurs, dans un mobil-home perdu dans le Sud de l’Arkansas. Ça n’a pas empêché l’interprète de Fire d’avoir une enfance heureuse et bercée de musique, “ma famille écoutait beaucoup de musique”. A l’âge de six ans, elle connaissait les paroles du tube de George Michael, I want Your Sex. “Ma mère adorait cette chanson, mais j’étais peut-être trop jeune pour chanter ça”, avoue-t-elle dans un petit sourire.