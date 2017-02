VIDÉO - Stromae revient dans les bacs, enfin presque

Alors, à quoi ressemble le travail de Stromae producteur ? Vitaa a publié, jeudi, un premier extrait de "Peine et Pitié", leur première collaboration. Dans une courte vidéo postée sur Instagram et Facebook, on y voit le chanteur belge devant son ordinateur reprendre la manière de chanter de la Française sur le refrain.





"J'avoue j'ai de la peine, de la pitié", clame-t-elle notamment sur des sonorités très "Stromae-isantes" qui ont quelque peu décontenancé ses fans de la première heure, à en croire les commentaires. Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 3 mars pour découvrir le résultat final.