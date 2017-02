Super Bowl : Lady Gaga évite d'évoquer Trump lors de son "incroyable" show

Le 51ème Super Bowl organisé ce dimanche 5 février était très attendu, et pas seulement par les fans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Falcons d'Atlanta. De nombreux observateurs guettaient la performance de Lady Gaga à la mi-temps, espérant y voir un message politique attaquant les récentes décisions de Donald Trump à la tête des Etats-Unis. Mais l'artiste, très engagée dans la cause LGBT et pour la liberté et l'égalité de tous les êtres humains a un peu surpris en évitant le sujet.





C'est donc par la musique que Lady Gaga a préféré s'exprimer, débutant son spectacle par quelques paroles de "God Bless America" et "This Land is Your Land", de Woody Guthrie. Avant d'embrayer sur ses plus grands tubes. L'objectif est avant tout de passer une bonne soirée, en oubliant le temps de quelques chansons le contexte sombre du moment : "L'Amérique, le monde, comment allez-vous ce soir ? Nous sommes ici pour vous faire sentir bien, voulez-vous vous sentir bien avec nous ?".