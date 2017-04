VIDEO - The Voice 6 : Nicola contre Jules, revivez la battle des contraires sur "Too Close", d’Alex Clare

Mais c’est à Zazie de prendre une décision. "On a des tissus très différents. Jules n’a peut-être pas ce volume sonore mais il a du groove", commence la coach qui laisse planer le suspense. "La question que je me pose, c’est avec qui j’ai envie d’aller plus loin dans cette aventure" et ce futur elle le voit plutôt avec Nicola. Ému, ce dernier salue avec humilité son concurrent avant de descendre de la scène avec un soupir de soulagement.