VIDÉO - Zaho : "Si j’ai un jour Anthony Hopkins dans un clip, j’arrête la musique"

Sa musique a pris un tournant beaucoup plus pop. Alors Zaho ne pouvait pas passer à côté du pop quiz de LCI. L'occasion de décortiquer des goûts musicaux qu'elle qualifie elle-même de "bâtards". Car si ses morceaux sont estampillés musique urbaine, la Canadienne a grandi en admirant le rock de Nirvana. "J'étais amoureuse de Kurt Cobain", nous glisse-t-elle. Parmi les premiers albums qu'elle a adorés, figurent le premier album solo de Sting et l'opus unplugged de Nirvana. Encore une fois.





"Je jouais de la guitare donc forcément j’étais plus attirée par des choses comme ça. Tout ce qui était hip hop, urbain, ça m’attirait pour les soirées, la danse, pour s’éclater entre potes", se souvient-elle. Récemment, c'est pour The Weeknd, Nekfeu, PNL, Drake ou encore Louane qu'elle a craqué. Pour tout savoir des posters qu'elle avait dans sa chambre ado, du duo qu'elle rêverait de faire et de son morceau de la honte, rendez-vous dans le vidéo ci-dessus.