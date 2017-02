Zaho sur le message d'Imany pour Théo : "A un moment donné, il faut montrer qu'on n'est pas des cons"

Elle n'estime pas pour autant que les artistes doivent s'exprimer sur chaque sujet de société. "Je ne suis pas d’accord sur le fait que ce soit une obligation, par exemple pour ceux qui pensent que c’est le devoir des artistes de donner un avis sur tout, la politique, etc... pour la simple et unique raison qu’on n’est pas tous doués pour le faire. On peut desservir une cause en se sentant obligé d’être un porte-parole et tout foirer, mal faire les choses", dit-elle. Elle revendique en revanche son droit de citoyenne de pouvoir "donner son avis, comme tout le monde".