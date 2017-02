VIDÉOS - Zaho revient pour mettre "Le monde à l'envers" : "C'est en étant imprévisible qu'on surprend"

LCI : Pourquoi avoir appelé votre album "Le monde à l’envers" ?

Zaho : Parce que je suis moi-même un paradoxe, parce que je n’ai pas toujours suivi les chemins qu’on avait écrits pour moi ou sur lesquels on m’attendait. Parce que c’est en étant imprévisible aussi qu’on se surprend et qu’on fait des choses en lesquelles personne ne croyait. Et puis parce que j’aime bien l’image du "monde à l'envers". Ça créé un gros point d’exclamation et j’avais envie d’avoir ce gros point d’exclamation qui, je trouve, le représente.

LCI : Ça a en effet un peu été "le monde à l'envers" quand vous avez participé à la comédie musicale "La Légende du roi Arthur". Votre prestation a surpris beaucoup de monde.

Zaho : En tout cas, j’ai fait de mon mieux. Si je me lance dans un projet, je ne le fais pas à moitié. On ne peut pas faire une comédie musicale sans être à fond dans le rôle qu’on joue donc j’ai fait un an de coaching théâtre. J’ai commencé à faire aussi du coaching sportif. Je jouais la fée Morgane et devais donc avoir des traits plus secs, être plus dessinée, avoir le dos plus droit et rigide. Au final, j’ai le même coach, je fais toujours du sport avec lui et ça m’a ouvert l’esprit sur des techniques de sport que je ne connaissais pas. Ça m’a permis aussi de voir la machinerie qu’il y a derrière et de me donner des idées pour mes prochaines tournées. Ce n’est que du bonheur. Je sais que c'est une expérience que je ne vivrai pas tous les jours. J’ai également écrit les paroles, on a bossé avec une équipe de 5 sur les musiques. J’ai porté encore plus ce projet parce que j’ai vu naître les premières chansons un an avant avec Dove Attia. C’est une autre approche que celle d’écrire un album mais c’est de la musique. J’ai adoré faire ça. J’ai connu plein de personnes formidables qui venaient de la terre entière ! C’est vraiment chouette.