"Ya Foye", Magic System est de retour avec un titre plein d’espoir et d’unité

"Zouglou Dance", "Même pas fatigué", "Magic in the air", "Chérie Coco"… Le groupe ivoirien auteur de nombreux tubes signe son retour avec un nouveau titre, "Ya Foye" ("Tout va bien" en ivoirien). Un hymne qui sent l’été à plein nez. Un hymne fédérateur, porteur d’un message d’unité et d’espoir : "Avant, il n’y avait pas de problèmes. On faisait la fête, on était dans la joie. Mais maintenant, tout est mélangé mais malgré tout ça on est toujours devant. On sera encore plus fort dans l’unité. On ne vit qu’une fois, il faut se réveiller. On est tous les mêmes, on a besoin d’amour. On a tous un frein, faut pas perdre ton humour".





Avec ce nouveau morceau, Magic System rend un hommage à Didier Bonaventure Deigna. À 46 ans, le batteur du groupe, depuis sa création, est décédé en mai dernier après avoir tenté de sauver une personne de la noyade.