Noël : les idées cadeaux de dernière minute

On y pense moins mais l'abonnement est une solution très pratique. Le destinataire recevra chaque mois des paniers bio, des sélections de thé, des bonnes bouteilles, des produits d'épicerie fine ou des produits de beauté. Avantage n°1 : pas de problème d'indisponibilité. Et si, là aussi, le cadeau est dématérialisé, rien ne vous empêche de lui donner une forme originale pour meubler sous le sapin. Second avantage, la personne à qui vous l'offrirez pensera à vous toute l'année !





Envouthé : ces box font découvrir différents thés issus de grandes maisons ou de marques indépendantes. Abonnement de trois mois à 47,70 euros, de six mois à 89,90 euros, ou reconduit mensuellement à 15,90 euros par mois. Ajoutez 4 euros de frais de port par envoi.



Gourmibox : vous recevez chaque mois un panier surprise contenant cinq à sept produits gourmets. Différentes formules : 31,90 euros pour une boîte, 89 euros pour trois mois, 179 euros pour six mois ou 359 euros pour douze mois. Livraison incluse.



My Vitibox : c'est chaque mois deux bonnes bouteilles accompagnées d'une suggestion de menu de saison pour apprendre les bons accords mets et vins, à partir de 20 euros par mois (+ 5 euros de frais de port pour une livraison postale sans suivi, 6 euros en point de retrait ou 8 euros par la poste avec suivi). Ou une seule bouteille de crus prestigieux issus du monde entier à partir de 25 euros (+ 4 euros de frais de port chez vous sans suivi, 6 euros en point de retrait ou 7 euros avec suivi).





Wombat : un coffret surprise contenant une fois tous les deux mois une photographie d'art et des œuvres numérotées en édition limitée. Abonnement bimestriel à 35 euros, 135 euros pour trois coffrets, 250 euros pour six coffrets, 450 euros pour douze coffrets.





Birchbox : des coffrets beauté contenant chaque mois quatre produits de beauté pour vous pouponner. Abonnement pour trois mois à 39 euros, pour six mois à 78 euros et pour l'année à 130 euros.