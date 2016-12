Joyeuses Fêtes : imprimante 3 D, drone... 10 cadeaux de Noël pour une famille de geeks

Elégante avec son boîtier en aluminium circulaire, Welcome va se fondre à merveille dans votre décoration. Et elle va même en faire bien plus pour vous. Il s'agit d'une caméra de surveillance intérieure intelligente, capable de reconnaître les visages. Elle pourra ainsi faire la différence entre vos enfants rentrant de l'école et un intrus non reconnu. Elle s'installe très facilement, se connecte à internet et vous avertit sur votre appli au moindre évènement inhabituel. Welcome est compatible avec l’appli de gestion de sa maison connectée Home d’Apple. Il est possible de lui raccorder des Tags, des capteurs de mouvement à installer sur les portes ou fenêtres (en sus).

Prix : 199 € - 99 € les 3 tags