Suivez la tournée du père Noël en temps réel

Le père Noël est-il déjà passé chez vous ? Comme tous les ans, Google propose, depuis la veille de de Noël, de suivre en temps réel le trajet du traîneau grâce au site Santa Tracker. A minuit, le père Noël a quitté le pôle Nord et a commencé sa tournée dans les pays où le soleil se couche en premier, donc l'extrême Orient russe, avant de redescendre vers l'Océanie et de remonter vers l'Asie du Sud-Est et du Sud. Le site recense aussi le nombre exact de cadeaux distribués.





Un exemple ? A 18h15 ce samedi, le plus célèbre homme en rouge de tous les temps était au-dessus de l'extrême sud de l'Inde et il avait distribué plus de trois milliards de cadeaux. On pouvait également savoir à quelle distance précise il se situait de notre domicile et combien de temps encore il faudrait patienter pour l'entendre arriver - ou pas - dans notre cheminée.