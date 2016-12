JT 13H – Le caviar d’Aquitaine, le met de luxe par excellence

LUXE - C'est un produit du terroir qui n'est pas forcément accessible à tous : le caviar. Ce met, produit en Russie, dans les pays de l'Est ou encore en Iran, a fait son apparition depuis peu en France. En effet, le travail des producteurs français est de plus en plus reconnu. Le caviar est un produit qui nécessité de la patience pour obtenir le meilleur des arômes. Malgré la concurrence de la Chine, les producteurs français s’attachent à la qualité, y compris pendant la période des fêtes.