JT WE - Le ruban des paquets cadeaux, un savoir-faire Made in France

MADE IN FRANCE - À 24 heures du réveillon de Noël, vous êtes peut-être en train d’emballer vos derniers cadeaux. Pour les rendre plus beaux, vous les attachez sûrement avec un ruban coloré et brillant mais savez-vous d’où ils proviennent ? Nos équipes se sont rendues à Saint-Étienne pour vous faire découvrir une entreprise vieille de quatre siècles spécialisée dans la fabrication de ruban. Les plus beaux sont fabriqués à destination du monde entier. Reportage.