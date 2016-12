JT WE - Pas d'idée de menu pour le réveillon de Noël ? Testez ce "menu improvisé" du chef Yves Camdeborde

Pendant ce temps, dégraissez le confit en le passant sous un robinet d’eau chaude puis désossez-le, retirez toute la peau et tous les os, mettez les os et la peau dans une casserole (réservé cette casserole pour la confection du bouillon).

À l’aide d’une fourchette, effilochez la chair du confit en y ajoutant l’échalote 30 grammes de pluches de coriandre et les 100 grammes de mozzarella, mélangez bien l’ensemble et ajoutez la sauce soja et l’huile d’olive, vérifiez l’assaisonnement.

5 Préparation du bouillon

Sortez les marrons du four, les mettre dans la casserole avec la peau et les os du confit, ajoutez les queues de coriandre, la citronnelle et le gingembre, couvrez à hauteur d’eau, assaisonnez très légèrement de sel et poivre et cuisez-le à toute petite ébullition pendant trente minutes. Filtrez ce bouillon et réservez-le au chaud.