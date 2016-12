Marquage CE, âge recommandé, solidité des pièces... 12 conseils pour éviter les jouets dangereux à Noël

Pour prévenir les risques de blessure, les jouets destinés aux moins de 14 ans sont soumis à une réglementation européenne (décret n° 2010‐166 du 22 février 2010). Vérifiez que le jouet comporte bien le marquage CE, par lequel le fabricant atteste qu'il a été conçu et réalisé dans le respect de ces exigences de sécurité. C'est un minimum mais cela ne signifie pas que la conformité de l'objet a été vérifiée par un organisme extérieur. Quoiqu'il en soit, ce marquage doit être apposé de façon lisible, visible et indélébile sur le produit, son étiquette ou son emballage.

Ne perdez pas de vue que les petits tirent, mordent, maltraitent leurs peluches. Vérifiez donc qu'elles ne comportent pas de petits éléments qui pourraient se détacher et être avalés : yeux, nez, pompons, feutrine, rubans notamment. Examinez également la solidité des coutures et la qualité du tissu pour éviter tout risque que l'enfant accède au rembourrage. Secouez-la aussi pour vérifier que les poils tiennent bien. Enfin, elles doivent être fabriquées avec des matériaux non inflammables.

Ces jouets doivent comporter l'avertissement suivant "Attention ! A utiliser avec un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique". Si l'objet est destiné à servir à l'extérieur, privilégiez les roues pleines, nécessaires sur le ciment qui use rapidement les autres types de roues. N'oubliez pas que les trottinettes provoquent le plus d'admissions à l'hôpital.

6 Poupées : pas d'accessoires pour les plus jeunes

Elles peuvent être très sophistiquées. Cependant jusqu'à 2 ans, choisissez en une sans accessoires et de préférence sans cheveux pour éviter tout risque que l'enfant arrache et avale ces éléments. Pour petits de 2 à 5 ans, choisissez une poupée légère et aux articulations souples afin que l'enfant puisse la serrer dans ses bras et l'habiller / la déshabiller facilement. Si vous achetez également une mini poussette veillez à ce qu'elle ne risque pas de se replier d'un coup car l'enfant pourrait s'y coincer les doigts.